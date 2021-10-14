Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко 13 октября в эфире телеканала «НАШ» призвал готовиться к тому, что Украине вскоре придется просить электроэнергию у Белоруссии

Экология или жизнь: опасность четвертого энергоперехода на примере отдельно взятой электростанции © РИА Новости, А. Хрупов / Перейти в фотобанк

По словам политика, чтобы предотвратить отключения, необходимо будет вводить графики и ограничения.

Он предположил, что Киеву придется начать «тяжелые» переговоры о поставках электроэнергии с Минском в январе.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Москва готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем. Он добавил, что если соседняя страна столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или по другим причинам, то в России готовы помочь Украине — все будет зависеть от коммерческих условий.