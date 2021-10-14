Военный корабль U-811 «Балта» потерпел бедствие в Черном море, идет спасательная операция. Об этом 13 октября сообщили на Facebook-странице военно-морских сил (ВМС) Украины

Корабль королевского флота Британии прибыл в Одессу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — уточнили в ведомстве и указали на отсутствие пострадавших.

На данный момент кораблю и жизни экипажа ничего не угрожает, идет спасательная операция.

«Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. В настоящее время проводится операция по оказанию помощи кораблю и возврату его в пункт постоянного развертывания», — добавили в ВМС Украины.

О бедствии с судном у острова Змеиный в акватории Черного моря сообщил бывший командующий силами АТО и народный депутат Украины Михаил Забродский. По его словам, затопило как минимум два отделения.