Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 13 октября сообщил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, передает РИА Новости

Путин предложил НАТО ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе — СМИ © topwar.ru Джо Байдена относится к инициативе главы России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — сказал американский представитель.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.

Президент России Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.

На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

ДРСМД действовал с лета 1988 года, он запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи киллометров.