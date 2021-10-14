Президент Украины Владимир Зеленский вошел в период объединения его злейших идеологических врагов, что может стать переломным моментом в его политической карьере. Об этом 12 октября заявил политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

«Я думаю, что как раз спокойный и благополучный период для Зеленского закончился. Ранее количество проблем еще не переходило в качество, а сейчас эта зима может оказаться переломной в этом плане. И есть риск, что сначала начнется закулисное объединение оппонентов действующему президенту, которое будет все явственнее проявляться», — заявил Золотарев.

По его словам, «злейшие идеологические оппоненты» уже объединились после истории с офшорами.

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением о том, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Отвечая на вопрос журналистов об офшорах Зеленского, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, а сейчас эти офшоры значатся за его женой. На вопрос касательно Зеленского, Арахамия предпочел не отвечать.