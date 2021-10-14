Уволенный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен заручиться депутатской поддержкой для создания своей депутатской группы, что даст ему толчок в направлении президентской кампании. Об этом 12 октября заявил политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

Гуттаперчевый: Рабинович спрогнозировал будущее Разумкова © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Он также отметил, что Разумков «станет точкой сбора оппозиции Зеленскому», поскольку «пока для этого он выглядит привлекательно».

При этом Золотарев подчеркнул, что пока перспектива президентских выборов не обозначилась, говорить о президентском рейтинге Разумкова рано. И в настоящее время у Разумкова будет стоять задача оформить депутатскую группу, поскольку он очевидно дает понять, что не прощается.

Разумков, который теперь будет работать внефракционным депутатом, если «Слуга народа» не лишит его мандата, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сегодня сломан. На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности.