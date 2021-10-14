«Как это часто бывает самые сильные и злейшие оппоненты вырастают из бывших соратников», — заявил Золотарев.
Он также отметил, что Разумков «станет точкой сбора оппозиции Зеленскому», поскольку «пока для этого он выглядит привлекательно».
При этом Золотарев подчеркнул, что пока перспектива президентских выборов не обозначилась, говорить о президентском рейтинге Разумкова рано. И в настоящее время у Разумкова будет стоять задача оформить депутатскую группу, поскольку он очевидно дает понять, что не прощается.
Разумков, который теперь будет работать внефракционным депутатом, если «Слуга народа» не лишит его мандата, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сегодня сломан. На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности.