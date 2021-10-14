Бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову придется выдержать непростое время, чтобы четко проявить заявленные президентские амбиции. Об этом 12 октября заявил политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

«Мы видим старт и попытку. Во всяком случае, на лбу у Дмитрия Александровича совершенно четко читаются президентские амбиции, правда ему предстоит очень непростое время. Во-первых, его, скорее всего, попытаются лишить мандата. Я считаю, что это ошибка, потому что принципиально оно ничего это не меняет, а гонимых у нас любят, тем более властью, у которой назревают серьезные проблемы», — заявил эксперт.

По его словам, «очередная мизансцена сработает не в пользу власти, а скорее в пользу Дмитрия Александровича».

«Практически как Путин»: украинский астролог предсказал блестящее будущее Разумкову © Facebook, Верховна Рада України Дмитрий Разумков, который теперь будет работать внефракционным депутатом, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сегодня сломан.

На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности. Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».

Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.