Политический осенний сезон на Украине начался «вяло», но приобрел отрицательные для страны обороты, которые продолжатся вслед за проблемами с энергетикой. Об этом 12 октября заявил политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

«События пошли в разгон. К сожалению, они приобретают трагические нотки, как с преждевременной смертью депутата [Антона] Полякова. И снос главы Верховной Рады [Дмитрия Разумкова] — это тоже событие не рядовое, и неординарное… Тем более так с места в карьер, без раскачки. Поэтому та "горячая осень" она уже началась, и дальше все будет только нарастать», — рассказал эксперт.

По его словам, вопрос только в том, какие «горячая осень» приобретет формы, поскольку осталась проблема с энергетикой.

Ранее депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Дмитрия Разумкова. Его место занял его бывший первый заместитель Руслан Стефанчук. Фракция «Слуга народа» заявила, что Разумков идет вразрез с интересами команды и больше не может их представлять на такой высокой должности. Руслан Бортник: Отставка Разумкова - это борьба за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik

В этот же день, ночью 8 октября 33-летний депутат Рады, член группы «За будущее» Антон Поляков скончался в такси. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови. Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили на политической почве.

На Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций нескольких областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.