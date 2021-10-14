К Владимиру Зеленскому прочно прикрепились два определения — еврей и нацист. Подобная характеристика давалась президенту в студиях на федеральных каналах России, но впервые это совершило официальное российское лицо такого уровня, как Медведев, подчеркнул Вакаров.
«В статье прозвучало, что лицо с определёнными этническими корнями, которое изначально шло с одними лозунгами, а сейчас под давлением националистов это лицо (хоть и внутренне борется со всем этим) вынуждено проявлять смирение из-за страха предпринимать те или иные действия», — сказал эксперт.
Вакаров подчеркнул, что он и многие другие украинские избиратели не голосовали за того Зеленского, которого в итоге получили. За эти два с половиной года президент Украины, кроме своей некомпетентности, показал лишь то, что умеет подстраиваться, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.