В статье экс-президента России Дмитрия Медведева президент Украины Владимир Зеленский описывается как человек, отказавшийся от собственной идентичности, политической и моральной ориентации. Это прокомментировал украино-российский политолог Василь Вакаров в интервью Украина.ру

Шуфрич объяснил, почему Зеленский уничтожает свободу слова вопреки ООН и ОБСЕ © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича

«В статье прозвучало, что лицо с определёнными этническими корнями, которое изначально шло с одними лозунгами, а сейчас под давлением националистов это лицо (хоть и внутренне борется со всем этим) вынуждено проявлять смирение из-за страха предпринимать те или иные действия», — сказал эксперт.

Вакаров подчеркнул, что он и многие другие украинские избиратели не голосовали за того Зеленского, которого в итоге получили. За эти два с половиной года президент Украины, кроме своей некомпетентности, показал лишь то, что умеет подстраиваться, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.