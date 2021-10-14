Четыре страны без участия Украины ведут переговорный процесс, чтобы за ее счет выбить себе выгодные условия взаимодействия. Об этом 12 октября заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

По его словам, украинская сторона еще не поняла, что закрепился новый переговорный формат.

«Это ничего не решающая и ни на что не влияющая Европа в лице Франции и Германии, Россия и госпожа Виктория Нуланд, у которой единственная цель — хоть каким-то образом выгоднее продать украинский кейс. Этот формат тоже маловероятно, что будет результативным», — заявил эксперт.

Также он отметил, что украинский вопрос будет решаться без Украины всеми этими странами.

Нуланд показала палец российским журналистам - фото © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Виктория Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. Среди прочего, она провела переговоры с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который занимается вопросом урегулирования ситуации в Донбассе.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.