По его словам, украинская сторона еще не поняла, что закрепился новый переговорный формат.
«Это ничего не решающая и ни на что не влияющая Европа в лице Франции и Германии, Россия и госпожа Виктория Нуланд, у которой единственная цель — хоть каким-то образом выгоднее продать украинский кейс. Этот формат тоже маловероятно, что будет результативным», — заявил эксперт.
Также он отметил, что украинский вопрос будет решаться без Украины всеми этими странами.
В понедельник, 11 октября заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. Среди прочего, она провела переговоры с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который занимается вопросом урегулирования ситуации в Донбассе.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.