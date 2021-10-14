Публичные «наезды» активистов на резиденцию экс-президента Украины Петра Порошенко и ответные рейды на резиденцию президента Владимира Зеленского позорят Украину на весь свет, рассказал в интервью Украина.ру украино-российский политолог Василь Вакаров

Жители Ровно устроили штурм секонд-хенда — видео © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

«Порошенко уже ответил. Его охрана, его бойцы, его активисты, как хотите их называйте, атакуют сейчас резиденцию президента Зеленского в Конча-Заспе. Там от пятисот до тысячи человек приехали автобусами и на собственных автомобилях… ни одного активиста, революционера, патриота сегодня в этом противостоянии со стороны Зеленского нет. Зеленского защищают исключительно те, кому положено его защищать», — рассказал Вакаров об ответном рейде Порошенко на резиденцию Зеленского.

Причина подобных явлений в политике Украины — наличие профессионалов, выполняющих такую «осадную работу» за деньги. Использующиеся в ходе рейдов лозунги не имеют значения, их определяет заказчик, считает Вакаров.

В Европе в нас тычут пальцем и смеются над незрелостью нашей демократии, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.