Демонстранты, пытающиеся брать резиденции штурмом, являются обыденной практикой политической жизни Украины, однако они не приносят государству ничего хорошего, считает эксперт.
«Порошенко уже ответил. Его охрана, его бойцы, его активисты, как хотите их называйте, атакуют сейчас резиденцию президента Зеленского в Конча-Заспе. Там от пятисот до тысячи человек приехали автобусами и на собственных автомобилях… ни одного активиста, революционера, патриота сегодня в этом противостоянии со стороны Зеленского нет. Зеленского защищают исключительно те, кому положено его защищать», — рассказал Вакаров об ответном рейде Порошенко на резиденцию Зеленского.
Причина подобных явлений в политике Украины — наличие профессионалов, выполняющих такую «осадную работу» за деньги. Использующиеся в ходе рейдов лозунги не имеют значения, их определяет заказчик, считает Вакаров.
В Европе в нас тычут пальцем и смеются над незрелостью нашей демократии, заключил эксперт.
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