Эксперт перечислил три основные задачи статьи Медведева.
«Первая — это лично его ответ и одновременно ответ Кремля на так называемый «кейс Медведчука» в Украине. Мы знаем, что на этой неделе Виктору Медведчуку предъявлено второе обвинение в государственной измене… Поскольку у Дмитрия Медведева хорошие отношения с Медведчуком. Вторая задача, которую решает эта статья, связана с заместителем госдепартамента Соединённых Штатов Америки Викторией Нуланд. Недаром её визит в Российскую Федерацию и выход статьи явления практически одновременные. И третья задача. Целевая аудитория этой статья — это не Украина и украинцы, а Россия и россияне. Это знак политическому истеблишменту Российской Федерации поддержать этот текст… Призывает подождать другой власти, не иметь дело с властью Владимира Зеленского», — сказал Вакаров.
Медведев через прессу заявил, что Россия не готова и не будет общаться с марионеточным руководством Украины, но готова решать вопросы с «хозяином» Киева — США, подчеркнул эксперт.
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