У статьи бывшего президента РФ Дмитрия Медведева об Украине было несколько задач, одной из которых был ответ на визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, рассказал в интервью Украина.ру украино-российский политолог Василь Вакаров

Политолог раскрыл, найдет ли Украина средства для новой войны в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Первая — это лично его ответ и одновременно ответ Кремля на так называемый «кейс Медведчука» в Украине. Мы знаем, что на этой неделе Виктору Медведчуку предъявлено второе обвинение в государственной измене… Поскольку у Дмитрия Медведева хорошие отношения с Медведчуком. Вторая задача, которую решает эта статья, связана с заместителем госдепартамента Соединённых Штатов Америки Викторией Нуланд. Недаром её визит в Российскую Федерацию и выход статьи явления практически одновременные. И третья задача. Целевая аудитория этой статья — это не Украина и украинцы, а Россия и россияне. Это знак политическому истеблишменту Российской Федерации поддержать этот текст… Призывает подождать другой власти, не иметь дело с властью Владимира Зеленского», — сказал Вакаров.

Медведев через прессу заявил, что Россия не готова и не будет общаться с марионеточным руководством Украины, но готова решать вопросы с «хозяином» Киева — США, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.