Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву является продолжением встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Они договариваются о правилах войны на Украине, рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров в интервью Украина.ру

«Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Мария Захарова заявила, что Вашингтон исключил часть россиян из санкционных списков в обмен на возможность визита Нуланд в Москву.

«Я очень тщательно анализировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина в своё время и то, о чём они договорились. По моему мнению, они договорились о правилах войны, о правилах конфронтации, о том, как они будут воевать. Ни одна из встреч Нуланд с руководством Российской Федерации не принесёт желанного для нас мира. Нуланд может говорить о правилах дальнейшей конфронтации», — сказал эксперт.

Вакаров пояснил, что только встреча руководства России с президентом Украины Владимиром Зеленским могла бы сигнализировать о движении к установлению мира в Донбассе. Переговоры же России и США означают новые конфронтационные договоренности, считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.