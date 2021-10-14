В плане боевой подготовки и оснащения российские силы превосходят украинские, однако Силы специальных операций Украины не уступают российским, рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский «Наиболее сильной стороной Украины в военной отрасли являются ССО, отдельные части националистов ("Азов"), хорошо вооруженные, обученные, мотивированные», — заявил Костин. Сильными сторонами российских войск выступает численность, оснащенность сухопутных сил, различный боевой опыт, способность ВВС РФ наносить массированные и высокоточные удары, возможность проводить комбинированные десантные операции, рассказал эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.