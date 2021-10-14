В гипотетической войне России и Украины наиболее востребованными окажутся ВВС России и кибервойска, считает эксперт. Основной же уязвимостью ВСУ выступает устаревшее вооружение, ограниченность запасов боеприпасов и слабый ВПК.
«Наиболее сильной стороной Украины в военной отрасли являются ССО, отдельные части националистов ("Азов"), хорошо вооруженные, обученные, мотивированные», — заявил Костин.
Сильными сторонами российских войск выступает численность, оснащенность сухопутных сил, различный боевой опыт, способность ВВС РФ наносить массированные и высокоточные удары, возможность проводить комбинированные десантные операции, рассказал эксперт.
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