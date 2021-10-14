Если Украине нужен компромисс с Донбассом и серьезные отношения с Россией, ей нужно взять паузу для его поиска. Об этом 12 октября заявил бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Астролог назвала судьбоносные даты для завершения войны в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

При этом он отметил, что для следующей встречи «нормандской четверки» Украина никак не продвинулась в выполнении своих обязательств.

В понедельник, 11 октября пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.