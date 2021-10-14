«Когда вы хотите каких-то серьезных отношений, то, как правило, берете паузу. То есть должна быть тишина. Почему? Мы начинаем искать компромисс», — заявил Олейник.
При этом он отметил, что для следующей встречи «нормандской четверки» Украина никак не продвинулась в выполнении своих обязательств.
В понедельник, 11 октября пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.