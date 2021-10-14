Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская присоединилась к съемкам картины «Любовь и блогеры» ведущего Владимира Остапчука и блогера Евгения Таллера, сыграв роль колоритной директрисы клуба. Рабочие кадры артистка на днях показала в Instagram

Реакция распада: украинская первокурсница опозорилась во время онлайн-лекции © CC0, Pixabay

«Повезло, так повезло! Директор клуба города Кагаплик — Госпожа Тамара!» — подписала видео Сумская.

«Как меняет женщину прическа», «В этом образе можно заменять на сцене Ирину Аллегрову!», «На Гурченко похожи с "Вокзал на двоих"», «Господи, думаю, я на Аллегрову не подписана, что она здесь делает?», «Похожи на Аллегрову, но ваша красота — украинская», — прокомментировали фолловеры.

Сумская является обладательницей званий заслуженной артистки Украины и народной артистки страны. Первую роль — Панночки — она сыграла в 1983 году в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки».

С 1996 года актриса замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет.