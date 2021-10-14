На видео и фото Сумская одета в яркий сине-бордовый наряд, дополненный бижутерией тех же цветов. Завершает образ кричащий макияж, парик в стиле «Шальной императрицы» и диадема.
«Повезло, так повезло! Директор клуба города Кагаплик — Госпожа Тамара!» — подписала видео Сумская.
«Как меняет женщину прическа», «В этом образе можно заменять на сцене Ирину Аллегрову!», «На Гурченко похожи с "Вокзал на двоих"», «Господи, думаю, я на Аллегрову не подписана, что она здесь делает?», «Похожи на Аллегрову, но ваша красота — украинская», — прокомментировали фолловеры.
Сумская является обладательницей званий заслуженной артистки Украины и народной артистки страны. Первую роль — Панночки — она сыграла в 1983 году в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки».
С 1996 года актриса замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет.