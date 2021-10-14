Основных сценариев вооруженного столкновения России и Украины - три. При этом они могут привести к гибели Украины как государства, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру Эксперт описал три варианта развития событий, различающиеся по масштабу и тактическим целям. Попытка реванша в Донбассе со стороны Киева. Выход российских войск как ответная реакция на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Проведение ограниченной операции по захвату юго-восточных областей с захватом ключевых торговых портов. Этого хватит чтобы контролировать всю экономику.

Проведение «полицейской» операции при развитии масштабного кризиса на Украине, когда под угрозу попадут ключевые элементы инфраструктуры страны- АЭС, гидроэлектростанции, тяжелая промышленность ит. д. Здесь возможен более широкий масштаб с выходом к Киеву, но без западных областей. Желательна коалиция, например, на базе ОДКБ или ШОС. Силы специальных операций Украины, по словам эксперта, не уступают российским войскам по причине включения в их систему сил быстрого реагирования НАТО. Определенные риски для России создают также хорошо мотивированные батальоны националистов, заключил Костин. Полностью интервью можно прочитать здесь.