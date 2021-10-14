Оптимальным сценарием, по мнению Костина, является замещение киевской власти в юго-западных областях Украины, занятие торговых портов и блокада черноморского побережья. Это остановит экономику Киева, лишая его промышленной базы и транзитных путей.
Эксперт описал три варианта развития событий, различающиеся по масштабу и тактическим целям.
- Попытка реванша в Донбассе со стороны Киева. Выход российских войск как ответная реакция на административную границу Донецкой и Луганской областей.
- Проведение ограниченной операции по захвату юго-восточных областей с захватом ключевых торговых портов. Этого хватит чтобы контролировать всю экономику.
- Проведение «полицейской» операции при развитии масштабного кризиса на Украине, когда под угрозу попадут ключевые элементы инфраструктуры страны- АЭС, гидроэлектростанции, тяжелая промышленность ит. д. Здесь возможен более широкий масштаб с выходом к Киеву, но без западных областей. Желательна коалиция, например, на базе ОДКБ или ШОС.
Силы специальных операций Украины, по словам эксперта, не уступают российским войскам по причине включения в их систему сил быстрого реагирования НАТО. Определенные риски для России создают также хорошо мотивированные батальоны националистов, заключил Костин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.