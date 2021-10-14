Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что правительство Украины не учло тот момент, что регионам придется из своего бюджета покрывать разницу в тарифах на покупное тепло у теплоэлектроцентрали. Об этом 13 октября он заявил в эфире телеканала «Наш»

В Офисе Зеленского назвали манипуляцией новости о замерзающих детсадах и больницах на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что «настолько неподготовленного правительства к зиме еще не было». По подсчетам мэра, на сегодняшний день из городского бюджета до конца отопительного сезона нужно будет потратить около 70-90 миллионов гривен (около 175-225 миллионов рублей). В резервном фонде при этом, по его словам, есть только 25 миллионов гривен (около 65 миллионов рублей).

Первым, о том, что больницы и детские сады остались без отопления из-за высоких цен на газ на днях сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Позднее данные стали поступать из Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что информация о том, что в регионах нет газа, и не отапливаются даже учреждения социальной сферы, не соответствует действительности.