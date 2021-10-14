«Не учтена ситуация относительно котельных, которые с ОСББ (Объединение совладельцев многоквартирного дома — ред.) напрямую. И не учитывается ситуация с покупным теплом. У нас 35% отапливает наше коммунальное предприятие, 65% — Черкасская ТЭЦ. Она продает покупное тепло, в том числе, нашему коммунальному предприятию. И там говорят, что не учтена разница. Говорят — мы же не для населения продаем, а теплокоммунэнерго. И понятно, что продают сразу по завышенной цене», — заявил Бондаренко.
При этом он подчеркнул, что «настолько неподготовленного правительства к зиме еще не было». По подсчетам мэра, на сегодняшний день из городского бюджета до конца отопительного сезона нужно будет потратить около 70-90 миллионов гривен (около 175-225 миллионов рублей). В резервном фонде при этом, по его словам, есть только 25 миллионов гривен (около 65 миллионов рублей).
Первым, о том, что больницы и детские сады остались без отопления из-за высоких цен на газ на днях сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Позднее данные стали поступать из Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что информация о том, что в регионах нет газа, и не отапливаются даже учреждения социальной сферы, не соответствует действительности.