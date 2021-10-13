«Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, работать на Чернобыльской АЭС Брюханов был назначен в 1970 году. Он возглавлял строительство станции, а после его окончания и эксплуатацию.
После аварии был отстранен от руководства и в 1988 году приговорен к десяти годам тюремного заключения, однако вскоре после выхода Украины из состава СССР в 1991 году был досрочно освобожден.
Уже в следующем году он начал работу в Министерстве внешней торговли Украины.