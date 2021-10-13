В возрасте 84 лет скончался директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, возглавлявший АЭС на момент катастрофы в 1986 году. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба станции в Facebook

«Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После аварии был отстранен от руководства и в 1988 году приговорен к десяти годам тюремного заключения, однако вскоре после выхода Украины из состава СССР в 1991 году был досрочно освобожден.

Уже в следующем году он начал работу в Министерстве внешней торговли Украины.