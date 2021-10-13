Молдавии не хватает газа из России, власти готовы закупать энергоресурс на Украине и в Румынии, сказал молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Его слова приводит РИА Новости 13 октября

В этот день Кишинев ввел «режим тревоги» в энергетике из-за угрозы нехватки электричества. На протяжении последней недели потребление газа в Молдавии превышает объемы поставок.

«Я просил "Газпром" об увеличении поставок газа в октябре, к сожалению, у нас еще нет ответа на этот запрос», — приводит агентство слова Спыну.

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Глава местного правительства рассказал, что для того, чтобы справиться с угрозой нехватки элеткроэнергии принято решение закупать газ на рынках Украины и Румынии.

Он также отметил, что на решение проблемы нехватки энергоносителей у власти есть всего несколько дней. По истечении этого срока в стране может быть введено чрезвычайное положение в энергетике, отмечает информагентство.