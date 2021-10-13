В этот день Кишинев ввел «режим тревоги» в энергетике из-за угрозы нехватки электричества. На протяжении последней недели потребление газа в Молдавии превышает объемы поставок.
«Я просил "Газпром" об увеличении поставок газа в октябре, к сожалению, у нас еще нет ответа на этот запрос», — приводит агентство слова Спыну.
Газ используется в Молдавии в том числе для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях.
Глава местного правительства рассказал, что для того, чтобы справиться с угрозой нехватки элеткроэнергии принято решение закупать газ на рынках Украины и Румынии.
Он также отметил, что на решение проблемы нехватки энергоносителей у власти есть всего несколько дней. По истечении этого срока в стране может быть введено чрезвычайное положение в энергетике, отмечает информагентство.