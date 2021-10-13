Каникулы у украинских школьников начнутся раньше из-за коронавируса. Об этом 13 октября в своем Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет

Собрать в школу и не обанкротиться. Сколько стоит экипировка украинского школьника

«За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины, согласно данным Минздрава, стремительно возросла. Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и предложения МЗ, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21.», — написал Шкарлет.

Он отметил, что в своем письме МОН также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять «неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ».