По словам министра, в этом году школьники уйдут на осенние каникулы не с 25-го, а с 18 октября.
«За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины, согласно данным Минздрава, стремительно возросла. Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и предложения МЗ, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21.», — написал Шкарлет.
Он отметил, что в своем письме МОН также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять «неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ».