Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев пояснил, откуда Киеву стоит ждать дополнительных проблем, связанных с прохождением отопительного сезона. Об этом 12 октября он заявил в эфире радио «НВ»

По его словам, Брюссель дал Киеву понять, что Украине необходимо самостоятельно стремиться к энергонезависимости, поскольку никаких гарантий от ЕС не будет. «Сапоги всмятку»: Путин прокомментировал слова о том, что РФ хочет лишить Украину транзита © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Что касается нынешней зимы и может даже следующей, у меня сложилось впечатление, что ЕС тоже не знает, что делать. И они недооценивают возможную циничную роль и действия Российской Федерации. Что касается реверса… Сейчас как раз к интерконнектору Словакии будет врезание одной из соседних стран, и в результате Украина даже через реверс сможет получать на 50% газа меньше, чем получала в прошлом году. Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу [Владимира] Путина», — заявил дипломат.

Он обратил внимание, что на саммите Украина-ЕС, лидеры Евросоюза не осудили «Северный поток-2», чем дали «зал зеленый свет» его запуску.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.