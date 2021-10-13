Некоторые безответственные украинские политики призывают национализировать газ из подземных хранилищ – в итоге на Украине уже началась откачка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 13 октября на заседании в рамках «Российской энергетической недели»

«Северный поток — 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», — сказал Путин.

С осени цены на газ в ЕС резко пошли вверх. На текущей неделе стоимость газа на европейском спотовом рынке поднималась до 1937 долларов за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом — по сравнению с августовскими ценами 2021 года на уровне 500 долларов и особенно августовскими ценами 2020 года, когда газ стоил около 80 долларов.