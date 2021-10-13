Слова о том, что Россия строит «Северный поток-2» для того, чтобы лишить Киев транзита – это «чушь, сапоги всмятку». Об этом на «Российской энергетической неделе» 13 октября заявил президент России Владимир Путин

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Хедли Гэмбл, задавая вопрос Путину, заявила, что есть человек, который ни в чем не винит Россию — это канцлер Германии Ангела Меркель. Ведущая отметила, что Меркель всегда призывала РФ продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, и попросила это прокомментировать.

«То, что она (Меркель — ред.) ни в чем Россию не винит, — это большое преувеличение, у нас есть разница в подходах ко многим вопросам и проблемам и претензии. Но что касается "Северного потока 2", вы правы, она никогда не винила [Россию], потому что всегда и она, и я исходили из того, что это чисто коммерческий проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, говорили, что экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям, для того, чтобы обойти Украину, строят и "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" и так далее. Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят», — сказал Путин.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Украина эту проблему не обсуждает.