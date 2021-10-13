«74», — коротко подписала видео с именинницей Матвиенко-младшая.
По паспорту день рождения у исполнительницы 10 октября, однако артистка призналась, что праздника у нее всегда два, второй — 13 октября, именно в этот день ее рождение праздновала мать артистки.
В этот раз, по словам виновницы торжества, ей подарили цветы, торт и телевизор. Также дочь певицы опубликовала в сети ее снимок с младенцем, правда не уточнив, кем именно он приходится имениннице.
Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины. В свои 74 года исполнительница ведет активную концертную деятельность, в ее репертуаре много народных песен, среди которых обрядовые, лирические, баллады, украинские песни XVII-XVIII веков.
Отваживается звезда и на эксперименты, летом этого года она записала хип-хоп композицию с молодой коллегой по имени Roxolana.
В 2014 году Матвиенко выступила с критикой Майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.
В браке с художником Петром Матвиенко певица родила троих детей, но в настоящее время супруги живут раздельно. Один из их сыновей подстригся в монахи, а дочь пошла по стопам матери.