Украинская певица Тоня Матвиенко 13 октября поздравила с днем рождения свою мать, народную артистку Украины Нину Матвиенко. Соответствующий пост девушка разместила в Instagram

«74», — коротко подписала видео с именинницей Матвиенко-младшая.

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В этот раз, по словам виновницы торжества, ей подарили цветы, торт и телевизор. Также дочь певицы опубликовала в сети ее снимок с младенцем, правда не уточнив, кем именно он приходится имениннице.

Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины. В свои 74 года исполнительница ведет активную концертную деятельность, в ее репертуаре много народных песен, среди которых обрядовые, лирические, баллады, украинские песни XVII-XVIII веков.

Отваживается звезда и на эксперименты, летом этого года она записала хип-хоп композицию с молодой коллегой по имени Roxolana.

В 2014 году Матвиенко выступила с критикой Майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.

В браке с художником Петром Матвиенко певица родила троих детей, но в настоящее время супруги живут раздельно. Один из их сыновей подстригся в монахи, а дочь пошла по стопам матери.