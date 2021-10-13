Президент России Владимир Путин не допустит, чтобы Украина вела переговоры с позиции шантажа с помощью уголовного пресследования депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник 12 октября в эфире телеканала «Наш»

Руководство Украины идет по пути узурпации власти и диктатуры - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, Бортник отметил, что если в России будут считать, что Медведчука «пытаются скрутить для того, чтобы использовать, как обменный фонд», Россия не будет на это реагировать.

Ранее эксперт также отметил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала на переговоры в Москву, а не на нейтральную территорию ради конфиденциальности, и чтобы «скрыться от своих».

Накануне суд отказался удовлетворить ходатайство Офиса генпрокурора о мере пресечения в виде ареста с залогом в 1 млрд гривен для Медведчука. Ранее ему выдвинули новое обвинение в госизмене за поставки угля с территории ЛДНР на Украину в 2014 году.