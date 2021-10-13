Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай) заявила, что Крым - это Украина, именно поэтому она много лет отказывается от гастролей и корпоративов в России. Об этом артистка рассказала 12 октября в сториз своего Instagram

«В Россию вернуться не хочешь?», — спросил артистку один из ее подписчиков. Реакция распада: украинская первокурсница опозорилась во время онлайн-лекции © CC0, Pixabay «Я считаю, что Крым — это Украина! Я уважаю всех своих поклонников из всего мира, но здесь для меня это очень принципиально», — резюмировала она. Мика Ньютон (Оксана Грицай) — украинская певица, родилась в городе Бурштын, Ивано-Франковская область, Украинской ССР.