«В Россию вернуться не хочешь?», — спросил артистку один из ее подписчиков.
На это Ньютон ответила, что говорить о политике не любит, однако заявила, что «против того, что происходит между странами» и акцентировала внимание на том, что «всегда жила в Украине». Между тем, известно, что уже много лет звезда проживает в США.
«Я считаю, что Крым — это Украина! Я уважаю всех своих поклонников из всего мира, но здесь для меня это очень принципиально», — резюмировала она.
Мика Ньютон (Оксана Грицай) — украинская певица, родилась в городе Бурштын, Ивано-Франковская область, Украинской ССР.