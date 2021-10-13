Нуланд показала палец российским журналистам - фото

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 13 октября ответила на вопрос о том, как прошли переговоры в Кремле. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале РИА Новости 13 октября

«Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После этого она пешком отправилась в Кремль, заявив, что переговоры прошли продуктивно.

На выходе из Кремля Нуланд также встречали журналисты, которые попросили ее прокомментировать переговоры. В ответ заместитель госсекретаря показала им большой палец, далее она села в автомобиль и уехала в аэропорт.

Впереди у Нуланд визит в Лондон и Бейрут.