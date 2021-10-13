Нуланд показала палец российским журналистам - фото

Нуланд прибыла в Москву 11 октября. В ее планах было обсуждение двусторонних отношений России и США, глобальных и региональных проблем. В среду, 13 октября, она провела переговоры в Администрации президента (АП) с замглавы АП Дмитрием Козаком и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.
После этого она пешком отправилась в Кремль, заявив, что переговоры прошли продуктивно.
На выходе из Кремля Нуланд также встречали журналисты, которые попросили ее прокомментировать переговоры. В ответ заместитель госсекретаря показала им большой палец, далее она села в автомобиль и уехала в аэропорт.
Впереди у Нуланд визит в Лондон и Бейрут.