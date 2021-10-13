Генерал-полковника Василия Бурбу, занимавшего должность начальника Главного управления разведки Минобороны в 2016-2020 годах, уволили с воинской службы из-за дачи показаний по расследованию провала спецоперации по «вагнеровцам». Об этом 13 октября в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов

Журналист, со ссылкой на собственный источник, рассказал, что перед заседанием временной следственной комиссии Верховной Рады министр обороны Андрей Таран вызвал Бурбу к себе и приказал отказаться от дачи показаний. Также он приказал ему не сообщать под протокол о том, что спецоперация по задержанию россиян была санкционирована 1 июля 2020 года самим главой Минобороны, а потому не требовала никаких совещаний в Офисе президента.

«Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки — главу Офиса президента Андрея Ермака, замглавы ОПУ Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации», — написал Бутусов.

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После написания рапорта Бурба отправился на заседание ВСК и неоднократно давал показания народным депутатам.

«По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба. Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы», — рассказал Бутусов.

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Позже стало известно, что Служба безопасности Украины организовала спецоперацию по захвату группы граждан России, однако она сорвалась после того, как Минск отказался выдавать Киеву задержанных в Белоруссии по «наводке» украинских властей россиян. В СБУ отрицали причастность к операции.