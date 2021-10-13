Как сообщают журналисты, на акцию собрались около 50 человек. Активисты держат флаги Украины и Грузии, а также плакаты с призывами освободить Саакашвили. Они хотят передать обращение к правительству Грузии с просьбой отпустить экс-президента и гражданина Украины из-под стражи.
Отмечается, что на месте дежурят полицейские.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.
Бывшего президента ранее заочно приговорили к тюремным срокам по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.