У посольства Грузии в Киеве проходит акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Трансляцию события 13 октября ведет телеканал «Украина 24»

Как сообщают журналисты, на акцию собрались около 50 человек. Активисты держат флаги Украины и Грузии, а также плакаты с призывами освободить Саакашвили. Они хотят передать обращение к правительству Грузии с просьбой отпустить экс-президента и гражданина Украины из-под стражи.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Бывшего президента ранее заочно приговорили к тюремным срокам по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.