Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в 2019 году оставшийся за бортом нового созыва Верховной Рады, не теряет надежд все-таки избраться в парламент. Такую информацию опубликовал 13 октября Telegram-канал «Инсайдер.ua»

Неслучайный пассажир: новый поворот в деле о смерти Полякова © Антон Поляков/Фейсбук Анатолию Гунько около 1,5 тыс. голосов. Те выборы стали возможны после смерти депутата Рады Анатолия Дывыденко, который был найден застреленным.

Еще одну попытку избраться в парламент Ляшко может получить также в результате гибели депутата, на этот раз Антона Полякова.

О том, что глава Радикальной партии будет баллотироваться в родном Чернигове по 206 округу пишут СМИ. «Инсайдер.ua» отмечает, что в последние дни в соцсетях политика появились посты, которые можно трактовать как часть стартовавшей предвыборной кампании. Так, там опубликован отчет о поездки в село в Винницкой области, в ходе которого Ляшко призвал обеспечить каждому селу по коровнику и тем спасти украинскую деревню от уничтожения. Также в последних своих видео он раскритиковал подготовку власти к отопительному сезону и итоги саммита Украина-ЕС.

Победитель выборов в Раду по мажоритарному округу в Чернигове в 2019 году стал Антон Поляков. Он избирался от партии «Слуга народа». Позже он был исключен из фракции за отказ голосовать за принципиальные законы, которые поддерживало монобольшинство. Тело Полякова было найдено в ночь на 8 октября на заднем сиденье такси. Вскрытие показало острую ишемическую болезнь сердца, при этом в крови депутата были найдены алкоголь и метадон. По одной из версий, его могли умышленно отравить.