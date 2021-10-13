После проигрыша на выборах, Ляшко принял участие на довыборах по 208 округу в Черниговской области, которые прошли в октябре прошлого года. Тогда лидер «радикалов» проиграл выдвиженцу «Слуги народа» Анатолию Гунько около 1,5 тыс. голосов. Те выборы стали возможны после смерти депутата Рады Анатолия Дывыденко, который был найден застреленным.
Еще одну попытку избраться в парламент Ляшко может получить также в результате гибели депутата, на этот раз Антона Полякова.
О том, что глава Радикальной партии будет баллотироваться в родном Чернигове по 206 округу пишут СМИ. «Инсайдер.ua» отмечает, что в последние дни в соцсетях политика появились посты, которые можно трактовать как часть стартовавшей предвыборной кампании. Так, там опубликован отчет о поездки в село в Винницкой области, в ходе которого Ляшко призвал обеспечить каждому селу по коровнику и тем спасти украинскую деревню от уничтожения. Также в последних своих видео он раскритиковал подготовку власти к отопительному сезону и итоги саммита Украина-ЕС.
Победитель выборов в Раду по мажоритарному округу в Чернигове в 2019 году стал Антон Поляков. Он избирался от партии «Слуга народа». Позже он был исключен из фракции за отказ голосовать за принципиальные законы, которые поддерживало монобольшинство. Тело Полякова было найдено в ночь на 8 октября на заднем сиденье такси. Вскрытие показало острую ишемическую болезнь сердца, при этом в крови депутата были найдены алкоголь и метадон. По одной из версий, его могли умышленно отравить.