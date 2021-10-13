Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в сохранении прокачки топлива по территории Украины, так как страна не хочет терять два миллиарда долларов в год.
«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — сказал Песков.
Он посоветовал Киеву обратиться к европейским компаниям-покупателям российского топлива, с которыми Украина могла бы заключить соглашения на поставки.
«То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил», — добавил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину на протяжении как минимум 15 лет после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».