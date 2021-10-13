«Сегодня всемирный день без бюстгальтера — название забавное, но его суть очень важная! Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила», — написала 31-летняя артистка.
Она пояснила, что шрам остался после хирургического вмешательства по удалению фиброаденомы, то есть доброкачественной опухоли. Избавиться от нее без риска для жизни, заявила певица, можно только если не забываешь о своем здоровье.
«Регулярные чек-апы супер важны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю», — посоветовала Дорофеева.
Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.
При выпуске первого же клипа артистка попала в скандал: певицу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались события 2014 года.