Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками сокровенной информацией о том, что пережила операцию на молочных железах и много лет комплексовала от оставшегося шрама. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram 13 октября

«Сегодня всемирный день без бюстгальтера — название забавное, но его суть очень важная! Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила», — написала 31-летняя артистка.

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«Регулярные чек-апы супер важны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю», — посоветовала Дорофеева.

Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.

При выпуске первого же клипа артистка попала в скандал: певицу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались события 2014 года.