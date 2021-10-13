Украинцы боятся говорить соседям о том, что собираются привиться от коронавируса из-за изгнания и запугиваний. Об этом 13 октября сообщила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар в Facebook

«471 смерть в сутки — это страшно. Вчера поговорила с женщиной из села о вакцинации. Почему люди не прививаются?— спрашиваю. А боятся, что им чип вживят. А потом кто-то нажмет кнопку, и все вакцинированные умрут. Поэтому готовы умереть от коронавируса? Да у меня детей не на кого оставить, поэтому хочу вакцинироваться, но соседям говорить не буду. Потому что говорят, что потом не подходи, от тебя будет фонить, и ты нас будешь "облучать"», — написала депутат, добавив, что местный священник запрещает приходить в маске, потому что в «церкви не болеют».

Город встал: в Мелитополе маршрутчики не смогли выполнить требования по коронавирусу и забросили работу © РИА Новости, Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Ограничения правительства депутат считает «адекватными, чтобы выбить мифическую темень из голов людей».

В среду, 13 октября на Украине зафиксировали антирекорд смертей от коронавируса — 471 человек за сутки. За последние восемь дней COVID-19 унес жизни 2 317 жителей страны.