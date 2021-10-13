Децентрализация фактически развалилась, поскольку регионам ни на что не хватает средств, в том числе, на прохождение отопительного сезона. Об этом 13 октября мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в эфире телеканала «Наш»

«Все [расходы] давно на местных бюджетах. И, например, такому областному центру, как мы, ПТУ, в котором учатся 70% не из города Черкассы, обходится в год на сумму около 100 миллионов гривен (около 250 миллионов рублей — ред.). Вот это и есть та самая децентрализация. Фактически сегодня децентрализация начала сворачиваться и началась централизация. Потому что поставить на колени местные бюджеты, много ума не надо», — заявил он.

Также Бондаренко пояснил, что Кабмин не учел ситуацию относительно газа в регионах. По его словам, на местные бюджеты ложится неподъемная финансовая нагрузка. Регионы вынуждены покрывать разницу в тарифах на покупное тепло у теплоэлектроцентрали. В Офисе Зеленского назвали манипуляцией новости о замерзающих детсадах и больницах на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Первым, о том, что больницы и детские сады остались без отопления из-за высоких цен на газ на днях сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Позднее аналогичные данные стали поступать из Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что информация о том, что в регионах нет газа, и не отапливаются даже места социальной сферы, не соответствует действительности.