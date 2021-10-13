В Кремле назвали неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу самолета МН17, которая произошла в небе над Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 13 октября

«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал он.

Скандал вокруг MH17: зачем украинские СМИ пытаются объявить фильм Украины.ру «пропагандой» - ВИДЕО © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанк

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.

Украина и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию «признать ответственность» за крушение самолета.