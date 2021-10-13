«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что якобы расследование идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что сделали это военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска, он отметил, что никаких вердиктов на этот счет пока нет.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.
Украина и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию «признать ответственность» за крушение самолета.