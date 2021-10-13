«Если мы говорим о гороскопе Украины, то на 16 октября у нас напряженный аспект, а на 21 октября хороший аспект, то есть могут быть какие-то провокации, но незначительные, все равно целостность границ Украины будет сохранена», — предрекла Пономаренко.
В 2021 году, утверждает астролог, война в Донбассе не завершится, а вот в 2022-м на подобное развитие можно рассчитывать.
«Если заглянуть на будущее, то в следующем году у нас есть два очень хороших аспекта, которые могут касаться темы победы и завершения войны», — сказала она.
Астролог уточнила, что человеческих потерь при этом не будет, по крайней мере значительных, а также назвала два судьбоносных дня для завершения войны — 30 марта и 13 июля.