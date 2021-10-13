Киев определяет лучший алгоритм возвращений на Украину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге в среду, 13 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции. Также вариант экстрадиции гражданина Украины Саакашвили не рассматривают грузинские власти.

«Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем юридические моменты этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае», — рассказал Кулеба.

Он добавил, что как только Киев определится со стратегией возвращения Саакашвили в страну, МИД об этом сообщит. Кулеба также подчеркнул, что Украина своих граждан «в беде за границей не бросает».