Каждый четвертый украинец верит в мистические силы или карму. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях результаты опроса Центра исследования общества Национальной общественной телерадиокомпании

Пенсионер из Севастополя создал робота, рассказывающего анекдоты © t.me/mash_na_volne

Судя по результатам исследования, каждый пятый украинский верующий считает, что религия всегда побеждает науку. В то же время примерно треть опрошенной молодежи ответила, что ученый не может верить в бога, а среди пожилых респондентов такой ответ дали лишь 5% человек.

Спросили верующих граждан Украины и об их отношении к атеистам, оказалось, что большинство относится к ним толерантно, однако почти треть опрошенных все же призналась в нетерпимости.