Социологам удалось выяснить, что в бога верит 61% украинцев, в дух и высшую силу без какого-либо «лика» верит 20% граждан, в карму — 5%, а в реинкарнацию — только 1%. При этом 13% опрошенных причислили себя к атеистам.
Судя по результатам исследования, каждый пятый украинский верующий считает, что религия всегда побеждает науку. В то же время примерно треть опрошенной молодежи ответила, что ученый не может верить в бога, а среди пожилых респондентов такой ответ дали лишь 5% человек.
Спросили верующих граждан Украины и об их отношении к атеистам, оказалось, что большинство относится к ним толерантно, однако почти треть опрошенных все же призналась в нетерпимости.