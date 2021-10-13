Отец ученика школы №1 в Виноградове Закарпатской области Ромоло Менис 12 октября в своем Facebook опубликовал фотографии блюд из столовой, куда ходят дети

Иностранец высмеял еду для НАТО в украинской столовой © cossackgundi / Instagram

Пользователи в комментариях к посту со снимками согласились, что есть такие блюда они не отважились бы.

«Выглядит блевожно, если честно», «Ощущение, что помои… простите, за выражение», «Примерно так выглядят "комплексные обеды" в исправительных колониях», «Выглядит так, словно это уже кто-то один раз съел. Интересно бы было на повариху посмотреть, она бы своему ребенку такое дала? Может, и слабенький бюджет, но можно проявить хоть немножечко фантазии и любви к тому, чтобы дети прежде всего глазами ели. Не верю, что нет выхода, это, извините, как свиньям», — написали они.

Недавно в одной из школ Ужгорода произошел скандал: родители пожаловались на питание школьников, которым блины на завтрак выдавали в канцелярских файлах.

С 1 сентября в стране запустили реформу школьного питания. Украинский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко разработал новое четырехнедельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Впрочем, проверки, придерживаются ли школы этого меню, начнут проводить только с 2022 года.