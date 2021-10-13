Накануне композитор выложил в социальные сети пост с призывом молиться за своего давнего друга, исполнителя Александра Серова, госпитализированного с COVID-19.
Многие пользователи оставили под публикацией пожелания скорейшего выздоровления музыканту, а другие решили воспользоваться моментом и справиться о состоянии другого артиста — Валерия Леонтьева.
«У Леонтьева тоже говорят нашли эту болезнь?» — спросила одна из пользовательниц.
«Да, Валерик (Леонтьев — ред.) в той же больнице», — ответил Крутой.
Известно, что «Казанова» эстрады был вакцинирован и переносит болезнь легче, чем его коллега Серов, у которого зафиксировано 75%-ое поражение легких.
Леонтьев начал свой творческий путь в Коми, а уже став всесоюзной звездой, больше 10 лет проработал в Луганской филармонии. В 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР. Лишь спустя 9 лет он получил звание народного артиста России.