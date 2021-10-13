Попытки европейцев обвинить российский «Газпром» в недопоставках газа разбиваются об отсутствие контрактов на такие поставки. Об этом на днях заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает YouTube-канал «Геоэнергетика Инфо»

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сокращение поставок в 2020 году было связано исключительно с пандемией, из-за которой потребление природного газа в Европе упало.

«В этом году, согласно планам "Газпром экспорта", объем поставок на европейский рынок составит 183-187 млрд кубометров. Этот объем соответствует обязательствам, которые есть у "Газпрома" перед европейскими потребителями в долгосрочных контрактах», — сказал Марцинкевич.

Следовательно, чтобы получать больше газа от «Газпрома», европейцам следует договориться с российской компанией о новых долгосрочных контрактах. Без понимания направления поставок, точки передачи экспортируемого ресурса и нужных объемов «Газпром» работать не сможет.

«Чтобы "Газпром" прокачивал больше газа — какая неожиданность, — необходимо подписать договор, что вы хотите купить больше газа. А призывать с газетных страниц: "Прокачивайте", — куда? Предложите шарики надувать, или что? Кто покупает, где точка сдачи? Это простые вещи. Если ты сидишь у себя в кабинете, смотришь в потолок и каждые 15 секунд кричишь, что хочешь больше газа, конечно, ты молодец. Но, может быть, стоит попробовать выйти на связь с компанией "Газпром" и оформить свое желание в юридически обязывающие документы? Тогда все будет в порядке. А если нет, то нет», — возмутился Марцинкевич.

Ранее 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые якобы могли привести к росту цен на газ в Европе. Обращение было составлено на фоне высоких темпов удорожания топлива. В российской компании в ответ на это заявили, что поставляют газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами.