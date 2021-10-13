Статью подобного содержания первой выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ начали перепечатывать ее у себя. На публикацию резко отреагировал Российский фонд прямых инвестиций, назвав ее «фейком и вопиющей ложью».
Там также подчеркнули, что у этой истории нет научного обоснования: «Спутник V» основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины», — говорится в сообщении.
В редакции таблоида подчеркнули, что создатели вакцины «Спутник V» — Центр имени Гамалеи, а также признали, что в статье содержались недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.
Летом 2021 года британский журнал Nature в своей статье отмечал, что российская вакцина «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, соответственно, ее защитные свойства выше. При этом после вакцинации «Спутником V» ни в одной стране не выявили случаев тромбоза.