Британская газета Daily Express принесла извинения Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за статью, в которой утверждала, что для создания вакцины «Спутник V» были использованы наработки для препарата AstraZeneca, якобы похищенные сотрудниками спецслужб РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания накануне

Статью подобного содержания первой выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ начали перепечатывать ее у себя. На публикацию резко отреагировал Российский фонд прямых инвестиций, назвав ее «фейком и вопиющей ложью».

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«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины», — говорится в сообщении.

В редакции таблоида подчеркнули, что создатели вакцины «Спутник V» — Центр имени Гамалеи, а также признали, что в статье содержались недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.

Летом 2021 года британский журнал Nature в своей статье отмечал, что российская вакцина «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, соответственно, ее защитные свойства выше. При этом после вакцинации «Спутником V» ни в одной стране не выявили случаев тромбоза.