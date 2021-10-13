Дочь артиста Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии здоровья после новостей, сообщивших, что у певца 75%-е поражение легких и критическое состояние. Пост, посвященный отцу, девушка выложила в Instagram 12 октября

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!» — написала она.

«Помочь ему не могу»: Крутой написал отчаянный пост про Серова © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. Имеет статус народного артиста Российской Федерации.

Известно, что в настоящее время у Серова зафиксировано 75%-е поражение легких из-за коронавируса. О своем состоянии здоровья певец долгое время молчал, хотя, по словам родственников плохо себя чувствовал уже давно. Сейчас музыкант находится в реанимации.

Ранее про Серова написал его давний друг, композитор Игорь Крутой, который призвал поклонников молиться.