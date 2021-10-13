Пенсионер из Севастополя объявил о продаже собственноручно созданного робота, умеющего рассказывать анекдоты. Об этом 13 октября сообщил Telegram-канал Mash

Якубович прокомментировал слухи о романе с девушкой, переворачивающей буквы на «Поле чудес» © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Посмотрите на DJ Робо. Этот страдающий брат собачек из "Бостон дайнемикс" работает от сети и продается за 260к. Программу написал 32-летний племянник дедушки, а вот собирал электрического парня уже 64-летний Виктор: он и даровал ему голос, допотопный дабстепчик и анекдоты категории Б», — говорится в сообщении канала.

Также Mash назвал получившегося робота «страшным сном трансформера» и «куклой из детских кошмаров». Между тем, придуман Робо был как рекламный инструмент для коммерческих целей. Голос и жесты андроида можно менять в зависимости от задач заказчика.