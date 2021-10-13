Носителя искусственного интеллекта житель Севастополя сделал из стального скелета, снабдив его «голову» микрокомпьютером, а вместо кожи использовал пластик.
«Посмотрите на DJ Робо. Этот страдающий брат собачек из "Бостон дайнемикс" работает от сети и продается за 260к. Программу написал 32-летний племянник дедушки, а вот собирал электрического парня уже 64-летний Виктор: он и даровал ему голос, допотопный дабстепчик и анекдоты категории Б», — говорится в сообщении канала.
Также Mash назвал получившегося робота «страшным сном трансформера» и «куклой из детских кошмаров». Между тем, придуман Робо был как рекламный инструмент для коммерческих целей. Голос и жесты андроида можно менять в зависимости от задач заказчика.