На Украине разработали девять возможных сценариев нападения со стороны России, Киев готов в том числе к полномасштабному вооруженному конфликту с РФ. Об этом на днях заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

Арестович рассказал об анекдотической ситуации на Украине © Facebook, Constantine Romanchuk

По его словам, США активно оказывают военную помощь Украине, в том числе летальным оружием.

«Позавчера у нас сел американский борт, который привез пять мобильных госпиталей и очень много высокоточного наступательного оружия. Какое оружие, не говорят, но маркеры были видны. Это новейшие боеприпасы для автоматических гранатометов, которые пробивают насквозь БТР и БМП, и что-то похожее на ракеты для "Джавелинов" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — ред.)», — добавил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает вероятность полномасштабной войны с Россией.

На днях писатель-фантаст Сергей Волков в интервью Украина.ру сказал, что широкомасштабные военные действия между Россией и Украиной возможны лишь в одном случае — если Украина, подталкиваемая западными кураторами, начнет вторжение на территорию Луганской и Донецкой Народных Республик. В этом случае России придется вмешаться. Он добавил, что для маневренных боевых действий у ВСУ нет ни средств, ни возможностей, но они смогут вести «полусредневековую» войну с Россией.