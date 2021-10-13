«Государственное оборонное планирование исходит из девяти возможных сценариев нападения России на Украину — от пограничных инцидентов до полномасштабного вторжения. Относительно всех [сценариев] осуществлено планирование еще в апреле 2020 года. Рассчитаны силы и средства, и мы знаем, что делать», — сказал Арестович.
По его словам, США активно оказывают военную помощь Украине, в том числе летальным оружием.
«Позавчера у нас сел американский борт, который привез пять мобильных госпиталей и очень много высокоточного наступательного оружия. Какое оружие, не говорят, но маркеры были видны. Это новейшие боеприпасы для автоматических гранатометов, которые пробивают насквозь БТР и БМП, и что-то похожее на ракеты для "Джавелинов" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — ред.)», — добавил Арестович.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает вероятность полномасштабной войны с Россией.
На днях писатель-фантаст Сергей Волков в интервью Украина.ру сказал, что широкомасштабные военные действия между Россией и Украиной возможны лишь в одном случае — если Украина, подталкиваемая западными кураторами, начнет вторжение на территорию Луганской и Донецкой Народных Республик. В этом случае России придется вмешаться. Он добавил, что для маневренных боевых действий у ВСУ нет ни средств, ни возможностей, но они смогут вести «полусредневековую» войну с Россией.