«Мой иск — не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы четыре основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин по их семейному статусу», — заявила модель.
Адвокат Дидусенко добавил, что с юридической точки зрения считает дисквалификацию своей подопечной незаконной, так как в договоре на участие в конкурсе не было указано обязательное отсутствие семьи.
Эту информацию опровергла Виктория Киосе, руководившая конкурсом «Мисс Украина». Она отметила, что в договоре отсутствие мужа и детей указано было, как и есть это требование в документах всех конкурсов красоты уже 70 лет.
Киосе назвала судебный иск Дидусенко пиаром.