Модель, «Мисс Украины-2018» Вероника Дидусенко, которая была лишена короны и титула из-за того, что скрыла от оргкомитета свое замужество и рождение ребенка, подала в суд требуя вернуть награду. Об этом 13 октября написал ZNAJ.ua

«Мой иск — не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы четыре основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин по их семейному статусу», — заявила модель.

Якубович прокомментировал слухи о романе с девушкой, переворачивающей буквы на «Поле чудес» © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Эту информацию опровергла Виктория Киосе, руководившая конкурсом «Мисс Украина». Она отметила, что в договоре отсутствие мужа и детей указано было, как и есть это требование в документах всех конкурсов красоты уже 70 лет.

Киосе назвала судебный иск Дидусенко пиаром.