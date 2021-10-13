По его словам, государства-члены объединения могут свободно заключать двусторонние соглашения.
«Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», — указал дипломат.
Ранее Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт о поставках газа. Согласно документу, в Венгрию будет поступать по 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд — через Австрию.
В ответ на это в МИД Украины заявили, что обратятся с жалобой в Европейскую комиссию из-за поставок газа в обход Украины.