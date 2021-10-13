Контракт на поставку газа в обход Украины между российской компанией «Газпром» и Венгрией не нарушает европейские законы. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости 13 октября

По его словам, государства-члены объединения могут свободно заключать двусторонние соглашения.

«Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», — указал дипломат.

Всем труба? Пять угроз «Газпрома» Европе

В ответ на это в МИД Украины заявили, что обратятся с жалобой в Европейскую комиссию из-за поставок газа в обход Украины.