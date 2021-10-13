В преддверии отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказалось без заключенных договоров на поставку газа.
По данным местных властей, из более чем 4 тысяч пунктов учета газа в школах, больницах, музеях и других объектах бюджетной сферы включены менее четверти. Оставшиеся учреждения рискуют остаться без отопления и горячей воды, если не будут приняты экстренные меры.
«Ситуация, которая сложилась, может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне, и это может сказаться на здоровье и жизни жителей области», — заявил заместитель главы Львовской области Виталий Загайный.
Что именно планирует делать областная администрация для преодоления кризиса, не уточняется.
Ранее аналогичные режимы ЧС ввели власти Закарпатской области и города Ивано-Франковска.
Проблемы с поставками газа в стране начались вопреки подписанному между офисом президента Украины и НАК «Нафтогаз Украины» меморандуму, в котором была оговорена предельная ставка тарифа во время отопительного сезона. По данным СМИ, оператор «Нафтогаз трейдинг» не принимает участия в государственных тендерах, оставляя их частным компаниям, которые готовы заключать договоры только на рыночных условиях.