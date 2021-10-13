За минувшие сутки на Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Об этом 13 октября сообщило министерство здравоохранения страны

Почти 12 тысяч украинцев заболели COVID-19 за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Такое число ежесуточной заболеваемости в последний раз фиксировали в апреле.

Всего с начала пандемии на Украине заболели — 2 578 394 человека, умерли от COVID-19 больше 59,5 тысячи пациентов.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что Минздрав ожидает пик заражаемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря, ситуация с COVID-19 в регионах быстро ухудшается.