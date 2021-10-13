«Из них детей — 1588, медработников — 288… госпитализировали 4901 человека, летальных случаев — 471», — говорится в материале ведомства.
Такое число ежесуточной заболеваемости в последний раз фиксировали в апреле.
Всего с начала пандемии на Украине заболели — 2 578 394 человека, умерли от COVID-19 больше 59,5 тысячи пациентов.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что Минздрав ожидает пик заражаемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря, ситуация с COVID-19 в регионах быстро ухудшается.