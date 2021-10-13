В украинских школах, детских садах и больницах людям приходится спасаться от холода с помощью одеял и обогревателей, так как объекты социальной инфраструктуры до сих пор не отапливаются. Об этом 12 октября заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, передает YouTube-канал «GolosTV UA»

Бужанский: Не армия, вера и язык, а голод, холод и гололед объединяют Украину © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», — рассказала Ненно в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам отопительного сезона.

На конференции также обсуждали, как рекордный рост цен на газ в Евросоюзе (ЕС) скажется на украинцах. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения ждут школы и другие объекты, потому что газа для прохождения отопительного сезона недостаточно. По словам специалиста, денег на покупку газа нет, предназначенные для этого средства были потрачены летом на объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским программу «большое строительство».

Накануне во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. В преддверии отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказалось без заключенных договоров на поставку газа. Перед этим аналогичные режимы ЧС ввели власти Закарпатской области и Ивано-Франковска.

Проблемы с поставками газа в стране начались вопреки подписанному между офисом президента Украины и НАК «Нафтогаз Украины» меморандуму, в котором была оговорена предельная ставка тарифа во время отопительного сезона.